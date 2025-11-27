Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Suami Wardatina Mawa Soal Video Syur Bareng Inara Rusli

Kamis, 27 November 2025 – 14:37 WIB
Penjelasan Suami Wardatina Mawa Soal Video Syur Bareng Inara Rusli - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi, suami kreator konten Wardatina Mawa, secara terbuka menanggapi isu rekaman CCTV berisi video syur dirinya dan Inara Rusli.

Dalam podcast dr. Richard Lee di YouTube, Fahmi menegaskan bahwa rekaman video intim dirinya bersama Inara bukanlah bukti perselingkuhan.

Dia menyatakan bahwa momen dalam rekaman itu terjadi setelah dirinya dan Inara resmi menikah.

Baca Juga:

“Kami sudah menikah saat itu, jadi aku tidak menganggap itu dosa atau zina,” ujar Fahmi, dikutip pada Kamis (27/11).

Dia menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Inara berlangsung pada Agustus 2025, sehingga segala aktivitas setelah tanggal itu menurutnya sah secara agama.

Pernyataan ini disampaikan Fahmi untuk meluruskan anggapan publik yang menudingnya merebut istri orang atau melakukan perbuatan terlarang.

Baca Juga:

Fahmi juga menyoroti asal-usul rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, video itu terekam dari kamera di lantai tiga rumah pribadi Inara, yang disebutnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu.

Hal itu membuatnya mempertanyakan siapa pihak yang menyebarkannya. Dia menduga rekaman tersebut dibocorkan oleh seseorang yang sangat dekat dengan Inara.

Insanul Fahmi, suami kreator konten Wardatina Mawa, memberi penjelasan soal video syurnya dengan Inara Rusli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  video syur  Rekaman CCTV  Insanul Fahmi  Wardatina Mawa 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp