Penjelasan Sule Soal Kabar Segera Menikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus penyanyi, Sule dikabarkan akan segera menikah lagi.

Ditanya soal kabar tersebut, dia enggan memberi jawaban secara gamblang karena menghindari takabur.

"Ada lah, nanti saja lihat. Kita jangan terlalu takabur untuk hal apa pun yang kita lakukan," ungkap Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain itu, pria berusia 49 tahun tersebut disebut-sebut sudah meminta izin kepada Adzam, putra dari pernikahannya dengan Nathalie Holscher.

Menurut Sule, anak-anaknya harus tahu apa pun yang bakal dijalaninya.

"Itu kan cuma apa namanya, ketemu dengan anak, atau kita tanya sesuatu hal, anak udah tahu. Tapi untuk kapannya, juga belum tahu," jelas ayah Rizky Febian itu.

Sule mengaku tidak mau terburu-buru menentukan kapan rencana menikah lagi.

Sebab, dia meyakini bahwa menemukan pasangan bukan soal mencari, melainkan bagaimana beradaptasi.