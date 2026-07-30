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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Penjelasan Terbaru Infantino soal Rencana FIFA Jual Saham Piala Dunia

Kamis, 30 Juli 2026 – 05:16 WIB
Penjelasan Terbaru Infantino soal Rencana FIFA Jual Saham Piala Dunia - JPNN.COM
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Jaime Saldarriaga

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pernyataan terbaru Presiden FIFA Gianni Infantino mengenai rencana menjual saham Piala Dunia.

Gianni Infantino mengatakan, rencana pembentukan anak perusahaan swasta untuk menjual saham Piala Dunia bukanlah sebuah kewajiban.

"FIFA Forward Enterprise (FFE) sejatinya adalah sebuah proposal, sebuah tawaran. Itu merupakan bagian dari proses demokratis, sebuah proses konsultasi, dan yang terpenting, itu adalah sebuah peluang, bukan kewajiban," ujar Infantino dalam video yang dirilis FIFA yang dikutip dari beIN Sports pada Kamis (30/7).

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Dijelaskan bahwa rencana pembentukan anak perusahaan swasta untuk mengelola hak komersial kompetisi-kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, adalah peluang emas untuk mempercepat pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

Namun, Infantino kembali menegaskan proposal itu hanyalah sebuah tawaran, bukan kewajiban bagi asosiasi anggota FIFA.

Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk UEFA dan Liga-Liga Eropa, menyatakan penolakan terhadap rencana penjualan saham Piala Dunia.

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Kedua organisasi itu menilai Piala Dunia tidak boleh dijadikan aset yang diperjualbelikan kepada investor swasta.

Infantino menjelaskan usulan tersebut bertujuan membuka nilai komersial yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan penjelasan terbaru mengenai rencana menjual saham Piala Dunia.

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TAGS   FIFA  Presiden FIFA  Gianni Infantino  Piala Dunia 
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