Penjelasan Waka BKN Soal Guru PPPK & P3K PW Tetap Masuk Saat Liburan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Penjelasan Waka BKN soal guru PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW tetap masuk saat liburan sekolah.

Kewajiban guru aparatur sipil negara (ASN) untuk presensi saat liburan sekolah mengundang reaksi beragam. Sebagian menanggapi biasa-biasa saja. Lainnya lagi protes karena tidak bisa menikmati liburan.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan guru ASN entah itu PNS, PPPK, PPPK paruh waktu atau P3K PW memang harus masuk seperti jam kantor biasa. Tidak ada istilahnya siswa libur, guru ASN juga libur.

"Karena guru itu ASN, maka tentu harus ikut aturan ASN. Sementara, anak murid kan bukan ASN, jadi, mereka ikut aturan pendidikan," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Rabu (24/6).

Sebagai ASN, lanjutnya, ada aturan libur atau cuti tahunan bagi guru PPPK, P3K PW serta PNS yang dituangkan ke dalam peraturan pemerintah.

Jadi, para ASN itu tidak bisa libur sesuka hatinya. Ada aturan yang mengikat mereka sebagai guru ASN.

"Sebenarnya tidak ada paksaan untuk masuk sebagai ASN. Jadi, yang mau jadi ASN harus mau ikut aturan ASN juga," tegasnya.

Mengenai keluhan guru PPPK dan P3K PW bahwa di sekolah tidak ada siswa yang diajar, Waka BKN mengatakan guru datang ke sekolah bukan hanya mengajar. Mereka bisa menyelesaikan hal lain di luar proses belajar mengajar.