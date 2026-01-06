Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Penjelasan Walkot Farhan Soal Nasib Kebun Binatang Bandung

Selasa, 06 Januari 2026 – 12:32 WIB
Penjelasan Walkot Farhan Soal Nasib Kebun Binatang Bandung - JPNN.COM
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kejelasan operasional Kebun Binatang Bandung ke depan.

Hal tersebut termasuk kemungkinan dibuka kembali secara penuh destinasi wisata edukatif itu.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Kehutanan akan dilakukan setelah situasi dinilai benar-benar kondusif.

"Jadi setelah ini kondusif tidak ada lagi pengunjung nanti kita akan bicara dengan Kemenhut untuk komitmennya sejauh apa," kata Farhan di Bandung, Selasa (6/1/2025).

Menurutnya, untuk sementara waktu kawasan Bandung Zoo masih difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk publik.

Masyarakat tetap diperbolehkan mengakses area tersebut, meski operasional kebun binatang belum dibuka secara penuh.

"Sebagai ruang terbuka hijau untuk publik. Artinya masyarakat masih dipersilahkan. Anggota Satpol PP dan Dishub juga masih jaga," ujarnya.

Farhan menyampaikan kewenangan pemberian pakan hewan dan seluruh aspek perawatan hewan adalah kewajiban Kementerian Kehutanan di bawah Ditjen Konservasi Kawasan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

TAGS   Kebun Binatang Bandung  Bandung Zoo  Muhammad Farhan  Bandung  Jawa Barat 
