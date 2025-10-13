Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Jaecoo pada September Turun, Sinyal Tantangan Awal

Senin, 13 Oktober 2025 – 16:46 WIB
Penjualan Jaecoo pada September Turun, Sinyal Tantangan Awal - JPNN.COM
Jaecoo Indonesia mengumumkan harga J7 all wheel drive (AWD) dan J7 SHS (Super Hybrid System) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil Jaecoo di Indonesia mengalami penurunan pada September 2025, setelah sempat mencatat lonjakan distribusi pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel Jaecoo turun dari 290 unit pada Agustus menjadi 174 unit pada September 2025.

Penurunan juga terjadi pada sisi distribusi ke diler (wholesales), dari 318 unit pada Agustus menjadi 202 unit pada September.

Baca Juga:

Sejak pertama kali tercatat pada Juni hingga September 2025, Jaecoo baru membukukan total 640 unit distribusi dan 464 unit penjualan ritel.

Dengan capaian angka yang relatif kecil, mungkin masih wajar bagi Jaecoo yang terbilang baru di pasar SUV premium Indonesia.

Namun, tren penjualan yang fluktuatif menunjukkan tantangan nyata bagi Jaecoo dalam membangun jaringan distribusi, memperluas kepercayaan konsumen, serta bersaing dengan merek mapan lain.

Baca Juga:

Dengan performa awal yang masih naik turun, langkah Jaecoo pada sisa tahun ini bakal menjadi sorotan.

Artinya, seberapa kuat mereka bertahan di pasar otomotif Indonesia yang kompetitif? (rdo/jpnn)

Penjualan mobil Jaecoo di Indonesia mengalami penurunan pada September 2025, setelah sempat mencatat lonjakan distribusi pada bulan sebelumnya.

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penjualan Jaecoo  mobil Jaecoo  suv jaecoo  Jaecoo J8  Jaecoo J7  mobil listrik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp