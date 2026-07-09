Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Lesu, Kia K9 Berakhir Nahas

Kamis, 09 Juli 2026 – 13:55 WIB
Penjualan Lesu, Kia K9 Berakhir Nahas - JPNN.COM
Kia K9. Foto: kia

jpnn.com - Kia bakal mengakhiri perjalanan sedan flagship K9 pada akhir tahun ini, setelah penjualannya terus merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Unit terakhir Kia K9 diperkirakan keluar dari jalur produksi menjelang tutup tahun.

Keputusan tersebut diambil karena permintaan yang terus melemah, sehingga pengembangan generasi baru dinilai sudah tidak lagi layak secara bisnis.

Baca Juga:

K9 pertama kali meluncur pada 2012 sebagai penerus Opirus.

Sedan berpenggerak roda belakang itu hadir untuk menantang dominasi merek-merek premium asal Eropa, sekaligus menunjukkan kemampuan Kia dalam mengembangkan mobil kelas eksekutif.

Generasi kedua diperkenalkan pada 2018 dengan platform yang sama seperti Genesis G80.

Baca Juga:

Kia sempat memberikan penyegaran pada 2021 dan 2024, tetapi berbagai pembaruan itu gagal mengangkat penjualan.

Di Korea Selatan, K9 pernah menikmati masa kejayaannya dengan penjualan 13.931 unit pada tahun pertama peluncuran.

Kia bakal mengakhiri perjalanan sedan flagship K9 pada akhir tahun ini, setelah penjualannya terus merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KIA  Kia K9  produksi Kia K9 disetop  Kia K9 disuntik mati 
BERITA KIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp