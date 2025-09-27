Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mitsubishi Destinator Tembus 8.000 Unit, MMKSI Genjot Kapasitas Produksi

Sabtu, 27 September 2025 – 14:45 WIB
Penjualan Mitsubishi Destinator Tembus 8.000 Unit, MMKSI Genjot Kapasitas Produksi - JPNN.COM
Pemenang Indonesian Idol Season XIII Shabrina Leanor saat acara menyambut dan mengapresiasi para konsumen pertama dari Premium Family SUV yang baru saja diluncurkan, All New Mitsubishi Destinator dalam sebuah seremoni khusus yang digelar di booth Mitsubishi Motors pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 bertajuk “First Destinator Family” ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Sabtu (26/7). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan bahwa SUV midsize terbarunya, Destinator telah menembus angka penjualan lebih dari 8.000 unit.

Pencapaian penjualan tersebut terhitung sejak debut Destinator pada 17 Juli sampai September 2025.

Pencapaian fantastis itu juga tidak lepas dari penawaran harga khusus peluncuran Mitsubishi Destinator, yang berlaku hingga September 2025.

Baca Juga:

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Yoshio Igarashi menyatakan bahwa capaian penjualan Mitsubishi Destinator saat ini telah melebihi target awal yang dicanangkan.

Selain mengungkapkan apresiasi pada pelanggan, dia pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk bersabar bagi konsumen yang masih menanti unit bagi yang berstatus inden.

“Kami telah berkordinasi dengan fasilitas produksi Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) untuk meningkatkan kapasitas produksi secara optimal, sehingga dapat mempercepat pemenuhan inden dan memastikan setiap konsumen segera menerima kendaraannya,” jelas Yoshio Igarashi salam keterangannya, Sabtu.

Baca Juga:

Mitsubishi All New Destinator ditawarkan dalam tiga varian, yaitu GLS dibanderol seharga Rp 385 juta, Exceed Rp 405 juta, dan Ultimate Rp 465 juta. Semua harga on the road Jakarta.

Kemudian, untuk varian Ultimate ada opsi paket Premium dengan tambahan harga Rp 30 juta, yang sudah dilengkapi Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, serta electric seat adjuster.

Mitsubishi Motors mengumumkan bahwa SUV midsize terbarunya, Destinator telah menembus angka penjualan lebih dari 8.000 unit, bakal genjot kapasitas produksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Destinator  penjualan Mitsubishi Destinator  Produksi Mitsubishi Destinator  spesifikasi Mitsubishi Destinator  harga Mitsubishi Destinator 
BERITA MITSUBISHI DESTINATOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp