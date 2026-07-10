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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mobil Baru Juni 2026 Meningkat

Jumat, 10 Juli 2026 – 16:55 WIB
Penjualan Mobil Baru Juni 2026 Meningkat - JPNN.COM
Penjualan mobil baru Juni 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil nasional kembali menunjukkan sinyal positif pada Juni 2026.

Setelah sempat melambat pada bulan sebelumnya, penjualan mobil baru berhasil mencatatkan kenaikan, baik dari sisi distribusi pabrik ke diler maupun pengiriman ke konsumen.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesales sepanjang Juni mencapai 77.550 unit.

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Angka itu naik sekitar 12 persen dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 69.219 unit.

Kinerja tersebut juga terlihat jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara tahunan, penjualan wholesales melonjak 32,9 persen dari 58.363 unit pada Juni 2025.

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Di tingkat ritel, penjualan juga bergerak positif.

Pengiriman mobil dari diler ke konsumen mencapai 74.507 unit atau naik 3,6 persen dibandingkan Mei 2026.

Pasar mobil nasional kembali menunjukkan sinyal positif pada Juni 2026, setelah bulan sebelumnya melambat

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TAGS   penjualan mobil baru  penjualan mobil Juni 2026  Gaikindo  pasar mobil nasional 
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