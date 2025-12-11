Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mobil Baru November 2025, Ada Kejutan

Kamis, 11 Desember 2025 – 06:30 WIB
Penjualan Mobil Baru November 2025, Ada Kejutan - JPNN.COM
Ilustrasi penjualan mobil baru di Indonesia. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil nasional sepanjang November 2025 terasa seperti jalanan yang sedang macet parah: laju melambat, tetapi tensi justru meningkat.

Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil baru wholesales hanya mencapai 67.686 unit.

Angka itu menunjukkan tren penurunan 8,9% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencetak 74.347 unit.

Baca Juga:

Di sisi retail, kondisi tak jauh berbeda. Penjualan mobil dari diler ke konsumen juga melemah sekitar 4,4%. Secara umum, pasar sedang menahan napas.

Namun, di tengah perlambatan itu peta persaingan justru kian memanas.

Merek-merek Jepang masih memegang kendali, tetapi akhir tahun 2025 menghadirkan satu kejutan besar: BYD melesat dan menembus posisi tiga besar.

Baca Juga:

Toyota tetap tampil sebagai pemimpin pasar tak tergoyahkan. Sepanjang November 2025, merek mengunci 24.268 unit (retail) dan 21.642 unit (wholesales).

Di belakangnya, Daihatsu tetap konsisten sebagai runner-up dengan 12.750 unit retail dan 11.684 unit wholesales.

Pasar mobil nasional sepanjang November 2025 terasa seperti jalanan yang sedang macet parah: laju melambat, tetapi tensi justru meningkat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penjualan mobil baru  Gaikindo  penjualan mobil  penjualan mobil baru November 2025 
BERITA PENJUALAN MOBIL BARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp