JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mobil Baru Pada Juni 2025 Terkerek Naik

Senin, 11 Agustus 2025 – 08:46 WIB
Penjualan Mobil Baru Pada Juni 2025 Terkerek Naik
Ilustrasi penjualan mobil baru di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan penjualan mobil baru pada Juli 2025 mencapai 60.552 unit secara wholesale (pabrik ke diler).

Angka tersebut menunjukkan peningkatan 4,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan itu juga berbanding lurus secara retail (diler ke konsumen) sekitar 1,8 persen.

Penjualan mobil baru ke konsumen pada Juli 2025 mencapai 62.770 unit, di mana pada Juni hanya 61.687 unit.

Pabrikan asal Jepang masih mendominasi penjualan mobil baru di Indonesia.

Lima produsen teratas diisi Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Honda.

Lalu, ada tiga merek Tiongkok yang masuk sepuluh besar penjualan mobil baru Juli 2025, yaitu BYD, Chery, dan Wuling. (rdo/jpnn)

Berikut penjualan wholesales dan retail Juli 2025

Berikut penjualan wholesales dan retail Juli 2025

