Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mobil Baru Pada Maret Turun, Tetapi Kuartal I 2026 Positif

Senin, 13 April 2026 – 06:15 WIB
Penjualan Mobil Baru Pada Maret Turun, Tetapi Kuartal I 2026 Positif - JPNN.COM
Ilustrasi penjualan mobil baru. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil baru di Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan perlambatan, baik secara wholesales maupun retail sales.

Faktor utama yang memengaruhi penurunan ialah berkurangnya hari kerja akibat libur panjang Lebaran.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat wholesales Maret hanya mencapai 61.271 unit, turun 24,6 persen dibanding Februari.

Baca Juga:

Meski masih memimpin pasar, Toyota mengalami penurunan signifikan dari 22.522 unit menjadi 17.984 unit.

Daihatsu tetap di posisi kedua dengan 8.916 unit, disusul Mitsubishi Motors di angka 5.190 unit—keduanya juga terkoreksi cukup dalam.

Honda berada di posisi keempat dengan 4.129 unit, sementara Jaecoo melengkapi lima besar dengan 3.035 unit, menjadi satu dari sedikit merek yang mencatat kenaikan tipis.

Baca Juga:

Kondisi serupa terjadi di sisi retail sales. Total penjualan ke konsumen turun 14,8 persen, dari 78.239 unit pada Februari menjadi 66.637 unit di Maret.

Toyota masih mendominasi dengan 19.538 unit, diikuti Daihatsu 11.115 unit dan Mitsubishi Motors 5.311 unit.

Penjualan mobil baru di Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan perlambatan. Namun jika ditarik untuk kuartal pertama tahun ini justru positif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penjualan mobil baru  penjualan mobil Maret 2026  Gaikindo  Wuling  BYD 
BERITA PENJUALAN MOBIL BARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp