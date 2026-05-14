Penjualan Mobil Baru Sepanjang April 2026, Ada Angin Segar

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:15 WIB
Ilustrasi penjualan mobil baru. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil baru di Indonesia mulai menunjukkan geliat positif pada April 2026.

Setelah sempat melambat pada bulan sebelumnya, pasar otomotif nasional kembali tumbuh dengan kenaikan cukup signifikan, baik dari sisi retail sales maupun wholesales.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan retail atau distribusi dari dealer kepada konsumen mencapai 75.730 unit sepanjang April 2026.

Angka itu naik 13,7 persen dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 66.595 unit.

Tak hanya retail, distribusi kendaraan dari pabrik ke diler alias wholesales juga melonjak tajam.

Sepanjang April 2026, wholesales menyentuh 80.776 unit atau naik 31,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara kumulatif, performa industri otomotif sepanjang Januari hingga April 2026 juga bergerak positif.

Penjualan retail tercatat mencapai 287.581 unit atau tumbuh 6,9 persen dibanding periode sama tahun lalu.

