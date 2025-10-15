Penjualan Mobil Baru Turun 11 Persen, Gaikindo Enggan Injak Rem

Rabu, 15 Oktober 2025 – 11:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Meski pasar mobil tanah air sedang melambat, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum berniat menginjak rem.

Target penjualan nasional tahun ini masih dipertahankan di angka 850.000 unit.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengaku optimistis meski capaian hingga kuartal ketiga masih di bawah tahun lalu.

"Target belum berubah, masih ada waktu sampai akhir tahun,” ujarnya kepada ANTARA, Selasa (14/10).

Data Gaikindo mencatat penjualan mobil baru (wholesales) dari Januari hingga September 2025 hanya mencapai 561.819 unit.

Itu turun 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 633.660 unit.

Penurunan menggambarkan situasi pasar otomotif yang sedang “bernapas panjang.”

Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, ditambah gejolak ekonomi global, menjadi faktor yang membayangi kinerja industri.