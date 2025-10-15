Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Mobil Baru Turun 11 Persen, Gaikindo Enggan Injak Rem

Rabu, 15 Oktober 2025 – 11:42 WIB
Penjualan Mobil Baru Turun 11 Persen, Gaikindo Enggan Injak Rem - JPNN.COM
Ilustrasi penjualan mobil baru di Indonesia. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Meski pasar mobil tanah air sedang melambat, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum berniat menginjak rem.

Target penjualan nasional tahun ini masih dipertahankan di angka 850.000 unit.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengaku optimistis meski capaian hingga kuartal ketiga masih di bawah tahun lalu.

Baca Juga:

"Target belum berubah, masih ada waktu sampai akhir tahun,” ujarnya kepada ANTARA, Selasa (14/10).

Data Gaikindo mencatat penjualan mobil baru (wholesales) dari Januari hingga September 2025 hanya mencapai 561.819 unit.

Itu turun 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 633.660 unit.

Baca Juga:

Penurunan menggambarkan situasi pasar otomotif yang sedang “bernapas panjang.”

Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, ditambah gejolak ekonomi global, menjadi faktor yang membayangi kinerja industri.

Meski pasar mobil tanah air sedang melambat, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum berniat menginjak rem.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penjualan mobil baru  Gaikindo  Mobil baru  Toyota  Wuling  BYD  Chery 
BERITA PENJUALAN MOBIL BARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp