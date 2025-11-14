Penjualan Mobil Kurang Bergairah, Gaikindo Siap Revisi Target 2025

Jumat, 14 November 2025 – 00:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akan melakukan revisi target penjualan mobil pada 2025.

Diketahui, Gaikindo menargetkan penjualan pada tahun ini mencapai 900 ribu unit.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/11).

“Kami akan rapat dengan anggota dulu, baru melakukan revisi target 2025” kata Jongkie Sugiarto.

Dia menyebut keputusan untuk merevisi target akan dilakukan seusai mencapai persetujuan dari seluruh anggota Gaikindo.

“Iya, pasti” kata Jongkie ketika ditanya apakah dalam pembahasan rapat berencana merevisi target tersebut.

Rencana revisi target itu menyusul data Gaikindo per Oktober yang hanya mencapai penjualan mobil wholesales hanya 635.844 unit dari target 2025 sebanyak 900.000 unit.

Meski begitu, Gaikindo belum memastikan angka pasti koreksi target yang akan dicapai dalam sisa sekitar satu setengah bulan ke depan.