Penjualan Motor Baru pada April 2026 Menunjukkan Tren Positif

Senin, 18 Mei 2026 – 14:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan sepeda motor nasional kembali bergerak naik pada April 2026. Setelah sempat melemah pada Maret lalu.

Pasar roda dua kini menunjukkan tanda pemulihan yang cukup menjanjikan.

Data terbaru dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat distribusi motor secara wholesale atau pengiriman dari pabrik ke diler mencapai 520.972 unit sepanjang April 2026.

Jumlah itu naik sekitar 16 persen dibandingkan Maret 2026 yang berada di angka 448.974 unit.

Kenaikan tersebut menjadi angin segar bagi industri otomotif roda dua yang sebelumnya mengalami penurunan cukup tajam.

Pada Februari 2026, penjualan motor sempat menyentuh 587.354 unit sebelum akhirnya terkoreksi sekitar 23 persen pada Maret.

Meski belum sepenuhnya menutup penurunan sebelumnya, capaian April tetap memberi sinyal positif.

Apalagi jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pasar motor nasional mencatat lonjakan yang cukup tinggi.