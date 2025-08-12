Penjualan Motor Baru Pada Juli Naik 15,3 Persen

Selasa, 12 Agustus 2025 – 08:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melaporkan data penjualan sepeda motor baru anggota AISI periode Juli 2025, menunjukkan hal positif.

Menurut laman resmi AISI, ada lima merek yang tergabung dalam asosiasi yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS.

Penjualan motor baru untuk pasar domestik pada Juli membukukan angka 587.048 unit.

Pencapaian itu menunjukkan kenaikan hingga 15,3 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan penjualan memperlihatkan adanya pemulihan permintaan pasar setelah periode liburan.

Secara kumulatif, penjualan sepeda motor di Indonesia pada periode Januari hingga Juli 2025 mencapai 3.691.677 unit.

Baca Juga: Penjualan Motor Pada Februari 2025 Mengalami Peningkatan

Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala menyampaikan di tengah daya beli yang melemah dan tekanan ekonomi global dan geopolitik, melihat penjualan sepeda motor masih tumbuh meski tidak besar.

"Kami lihat mampu mengerem potensi penurunan permintaan sepeda motor di pasar domestik," ujar Sigit.