Penjualan Motor Suzuki Sepanjang 2025, Simak Nih

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menutup 2025 dengan catatan baik di segmen roda dua.

Jumlah distribusi ke diler sepanjang 2025 menembus angka lebih dari 16.000 unit sepeda motor.

Pangsa pasar motor Suzuki secara nasional sekitar 0,25 persen dari total penjualan motor nasional 6.412.769 unit.

Kontribusi penjualan tersebut datang dari sejumlah model global yang kini makin diterima pasar, seperti V-Strom 250SX, Burgman 125EX, hingga Access 125.

Ketiganya menyasar segmen berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama: desain khas, kualitas rapi, dan identitas produk yang jelas.

Menurut 2W Sales & Marketing Department Head PT. Suzuki Indomobil Sales Teuku Agha, perubahan pola pikir konsumen menjadi faktor penting di balik capaian itu.

"Pelanggan kini lebih mengutamakan kualitas dan identitas. Strategi kami menghadirkan produk dengan karakter kuat terbukti tepat sasaran dan diterima pasar,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Suzuki juga menegaskan keseriusannya dalam mengembangkan produk berbasis produksi dalam negeri.