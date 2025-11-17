Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Penjualan Terus Merosot, Toyota Fortuner Tidak Lagi Dijual

Senin, 17 November 2025 – 00:12 WIB
Penjualan Terus Merosot, Toyota Fortuner Tidak Lagi Dijual - JPNN.COM
Toyota Fortuner 2022. ilustrasi. Foto: Dok TAM

jpnn.com, AUSTRALIA - Pabrikan mobil asal Jepang, Toyota mengumumkan bakal menghentikan penjualannya di Australia pada pertengahan 2026.

Langkah itu mereka lakukan karena penjualan SUV full-size itu terus merosot dibandingkan kendaraan ToyotaToyota lainnya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Toyota Australia, Sean Hanley, dalam jumpa pers yang dikutip dari Car Expert, Kamis.

Baca Juga:

“Fortuner telah menjadi produk hebat bagi kami selama bertahun-tahun, namun memiliki basis pelanggan yang relatif kecil,” kata Sean Hanley.

Penghentian penjualan Fortuner di Australia itu juga disebabkan oleh preferensi pelanggan yang ada di negeri Kangguru itu cenderung berubah.

Sehingga, keputusan tersebut harus diambil oleh pihak Toyota setempat.

Baca Juga:

Menurut Toyota, konsumen di Australia telah beralih ke kendaraan lain seperti Land Cruiser.

“Sebagian besar, mereka kembali beralih ke HiLux, atau beralih ke SUV lain seperti LandCruiser Prado atau Land Cruiser Seri 300,” jelas dia.

Pabrikan mobil asal Jepang, Toyota mengumumkan bakal menghentikan penjualannya pada pertengahan 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Toyota Fortuner  suntik mati  penjualan  Toyota Hilux 
BERITA TOYOTA FORTUNER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp