Penjualan Tiket KA Libur Kenaikan Capai 142.147

jpnn.com, JAKARTA - Selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus periode 13-18 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat sebanyak 142.147 tiket kereta api telah terjual dari total kapasitas 242.169 kursi yang disediakan.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa animo masyarakat menggunakan kereta api masih cukup tinggi. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 68 perjalanan KA reguler jarak jauh setiap hari, ditambah sembilan perjalanan KA tambahan yang terdiri dari delapan KA tambahan keberangkatan Stasiun Gambir dan satu KA tambahan keberangkatan Stasiun Pasar Senen.

Franoto menjelaskan, volume keberangkatan penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta pada Jumat tercatat sebanyak 22.548 orang, sementara volume kedatangan mencapai 20.547 orang.

Stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Pasar Senen sebanyak 8.936 penumpang, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 7.498 penumpang, lalu Stasiun Bekasi dan Stasiun Jatinegara. Sementara itu, kedatangan penumpang tertinggi tercatat di Stasiun Pasar Senen sebanyak 8.056 orang, kemudian Stasiun Gambir sebanyak 5.882 orang, Stasiun Bekasi sebanyak 2.597 orang, serta Stasiun Jatinegara.

Berdasarkan data penjualan sementara, sejumlah kota tujuan favorit pelanggan selama masa libur panjang kali ini antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Franoto menyebutkan, selain KA jarak jauh, layanan KA Lokal di wilayah Daop 1 Jakarta juga menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat.

KA Lokal Pangrango mencatat total penumpang pada periode 13-18 Mei 2026 sebanyak 19.030 orang dari kapasitas 22.080 tempat duduk, sementara KA Lokal Siliwangi melayani 4.986 penumpang dari kapasitas 11.448 kursi.

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan fasilitas face recognition boarding gate di stasiun untuk menghindari antrean saat proses boarding. “Kami juga mengimbau pelanggan untuk memperhatikan kembali jadwal perjalanan, menjaga barang bawaan, serta mengikuti seluruh aturan demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” ungkap Franoto. (antara/jpnn)



