Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Penonaktifan BPJS PBI Ancam Nyawa Pasien Gagal Ginjal, KPCDI Terima Ratusan Laporan  

Senin, 09 Februari 2026 – 18:25 WIB
Penonaktifan BPJS PBI Ancam Nyawa Pasien Gagal Ginjal, KPCDI Terima Ratusan Laporan   - JPNN.COM
Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan Foto: Dokumentasi BPJS Kesehatan

jpnn.com, BANDUNG - Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdampak serius bagi pasien gagal ginjal di berbagai daerah.

Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan terapi cuci darah yang menjadi penopang hidup pasien.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat lonjakan laporan penonaktifan PBI dari pasien gagal ginjal sejak awal 2026.

Baca Juga:

Ketua Umum KPCDI Tony Samosir menyebut pihaknya menerima 200 laporan dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Laporan yang masuk ke kami itu kasusnya nyata di lapangan. Ada sekitar 200-an pasien cuci darah yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan," kata Tony saat dikonfirmasi, Senin (9/2/2026).

Menurut Tony, jumlah tersebut kemungkinan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Pasalnya, banyak pasien yang tidak melapor atau mengurus sendiri persoalan administrasi BPJS mereka.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 150 ribu pasien gagal ginjal di Indonesia yang menjalani hemodialisis. Mayoritas dari mereka sangat bergantung pada BPJS Kesehatan, khususnya skema PBI, karena kondisi ekonomi yang rentan.

"Pasien gagal ginjal ini rentan miskin. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau tidak lagi punya penghasilan karena harus rutin cuci darah," jelasnya.

Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI mengancam pasien gagal ginjal. Terapi cuci darah terhambat, ratusan kasus dilaporkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Kesehatan  Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI  cuci darah  pasien gagal ginjal 
BERITA BPJS KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp