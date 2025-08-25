Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis
BWF World Championships 2025

Penonton Bertepuk Tangan Saat Lawan An Se Young Mendapat Poin, 1-12

Senin, 25 Agustus 2025 – 22:26 WIB
Penonton Bertepuk Tangan Saat Lawan An Se Young Mendapat Poin, 1-12 - JPNN.COM
An Se Young. Foto: STR/AFP

jpnn.com - PARIS – Tunggal putri nomor satu dunia dari Korea An Se Young tak menemui kesulitan menembus babak kedua atau 32 Besar BWF World Championships 2025.

Pada laga 64 Besar di Court 1 Adidas Arena, Paris, Senin (25/8) malam WIB, An Se Young menang mudah dari tunggal putri Belgia peringkat 100 dunia Clara Lassaux.

Ini pertemuan pertama An vs Clara. An Se Young menang dalam waktu 29 menit.

An Se Young tak memberi ampun atau mengendurkan permainannya di depan Clara Lassaux.

Pada gim pertama, An unggul cepat 12-0. Nyaris seluruh penonton di Adidas Arena terdengar bertepuk tangan saat Clara Lassaux mendapat poin pertama, 1-12.

Penonton kembali bertepuk tangan dengan meriah saat Clara mendapat poin, 2-13.

An memenangi gim pertama 21-5, dan 21-8 di gim kedua.

An Se Young yang menyandang status juara bertahan ajang ini, akan menghadapi pemenang Ines Lucia (Peru) vs Yvonne Li (Jerman) di 32 Besar.

An Se Young mengantongi tiket 32 Besar BWF World Championships 2025, Shi Yu Qi juga.

