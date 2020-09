Pentagon Sebut Tiongkok Bakal Bangun Pangkalan Militer di Indonesia, Ini Respons Tegas Menlu Retno

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merespons laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap Tiongkok sebagai lokasi untuk fasilitas logistik militer.

“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” kata Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Jumat (4/9).

Laporan tahunan Pentagon berjudul “Military and Security Development Involving the People’s Republic of Tiongkok 2020” itu mengungkap rencana Tiongkok untuk membangun jaringan logistik militer di Asia Pasifik.

Dilaporkan Nikkei Asian Review, Rabu (2/9), dalam laporan setelah 200 halaman itu, Tiongkok menganggap Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi yang tepat untuk merealisasikan agenda tersebut.

Pemerintah Tiongkok mengecam laporan Pentagon yang juga menyebut bahwa Tiongkok ingin menambah dua kali lipat hulu ledak nuklir dalam satu dekade ke depan.

Laporan tersebut mengungkap bahwa Tiongkok telah menyamai atau melampaui kekuatan militer AS di beberapa bidang pertahanan.

Kementerian Pertahanan Tiongkok menegaskan bahwa laporan itu sama sekali salah tafsir serta mencemarkan nama baik militer Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok mengatakan laporan tersebut adalah contoh terbaru dari ketakutan AS untuk membenarkan anggaran militernya sendiri sebagai yang tertinggi di dunia.