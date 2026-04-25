Penting, Ini Tip untuk Gen Y & Gen Z agar Punya Hunian Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Influencer atau pemengaruh segmen properti Aya Choiriyah membagikan tip tentang bagaimana mencari hunian yang tepat, terutama bagi kalangan generasi milenial atau Gen Y (kelahiran 1981-1996) dan generasi Z alias Gen Z yang dilahirkan pada era 1997-2012.

Kreator konten yang dikenal sebagai momfluencer itu menyatakan ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam mencari rumah yang tepat, khususnya bagi keluarga baru.

“Yang pertama ialah pilihan lokasi,” ujar Aya saat menjadi salah satu pembicara pada Seminar Property Outlook bertema ‘Membaca Arah Perkembangan dan Peluang Pasar Properti di Tahun 2026’ yang digelar dalam rangkaian ASG Expo 2026 di Main Atrium PIK Avenue, Jakarta Utara, Jumat (24/4/2026).

Menurut Aya, di Jakarta dan sekitarnya memang banyak townhouse atau rumah deret dengan desain modern. Namun, kadang lokasinya sulit diakses.

“Ada townhouse yang lokasinya masuk ke dalam gang-gang,” ucapnya.

Pertimbangan kedua ialah harga. Aya menegaskan kemampuan keuangan sangat penting sebelum memutuskan rumah atau hunian yang akan dibeli.

“Ini menyangkut kemampuan mencicil,” imbuhnya.

Adapun pertimbangan ketiga ialah rumah itu sendiri. Aya menegaskan konsumen harus paham akan hal yang dibutuhkan saat membeli rumah, termasuk desain ruangan dan fungsinya.