Pentingnya Deteksi Dini Multiple Myeloma, Kanker Darah yang Perlu Diwaspadai

Jumat, 12 September 2025 – 05:18 WIB

jpnn.com - Perusahaan biofarmasi global asal Jepang, Takeda berkolaborasi dengan organisasi pasien Multiple Myeloma Indonesia (MMI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan kegiatan edukasi media.

Bertajuk Sadari, Pahami & Berdamai dengan Multiple Myeloma, kolaborasi tersebut dihadirkan dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Darah.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya terlambat deteksi dan pentingnya edukasi tentang penyakit ini.

Setiap tahun, Indonesia mencatatkan lebih dari 3.000 kasus baru Multiple Myeloma.

Multiple Myeloma ialah jenis kanker darah yang berkembang pada sel plasma di sumsum tulang, yang berfungsi memproduksi antibodi untuk melindungi tubuh dari infeksi.

Namun, pada kondisi tersebut, sumsum tulang memproduksi sel plasma abnormal yang tidak berfungsi dengan baik.

Sel mieloma yang berlebihan menghasilkan antibodi tidak efektif dan mengganggu produksi sel darah sehat.

Penyakit ini, yang juga dikenal sebagai plasma cell myeloma, dapat terjadi di banyak area sumsum tulang.