Pentingnya Injeksi Vitamin C untuk Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - Injeksi vitamin C makin populer sebagai salah satu metode untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit.

Dibandingkan dengan konsumsi suplemen oral, metode injeksi memungkinkan vitamin C diserap langsung ke dalam aliran darah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal.

Vitamin C atau asam askorbat merupakan nutrisi penting yang berperan dalam menjaga sistem imun, membantu pembentukan kolagen, serta bertindak sebagai antioksidan kuat.

Pemberian vitamin C dilakukan melalui suntikan intravena (IV) atau intramuskular (IM), sehingga kadar vitamin dalam tubuh dapat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi tablet atau kapsul.

Beberapa manfaat injeksi vitamin C bagi kesehatan antara lain:

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Vitamin C membantu merangsang produksi sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi, sehingga tubuh lebih kuat menghadapi virus dan bakteri.

2. Sebagai Antioksidan Kuat