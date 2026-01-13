Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Tips

Pentingnya Menjaga Emosi saat Berkendara di Jalan Raya

Minggu, 18 Januari 2026 – 00:16 WIB
Pentingnya Menjaga Emosi saat Berkendara di Jalan Raya - JPNN.COM
Ilustrasi: Training Director SDCI Sony Susmana mengatakan pengendara harus mampu mengendalikan emosi saat mengendarai mobil di jalan raya. (ANTARA/Ho/Suzuki)

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengatakan pengendara harus mampu mengendalikan emosi saat mengendarai mobil di jalan raya.

Hal itu dilakukan untuk mencengah hal yang tidak diinginkan. Sebab, jika tidak mengontrol emosi risiko bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapu pengguna jalan lain.

Sony mengungkapkan hal itu demi menanggapi soal peristiwa yang menimpa pengemudi taksi listrik hingga juga pengguna jalan lain, yang membuat kendaraan mundur tiba-tiba sampai menabrak kios rumah makan.

Baca Juga:

Menurut dia, kejadian itu menjadi cerminan betapa pentingnya mengontrol emosional dengan baik dalam kondisi apapun.

Tidak hanya itu saja, pengemudi yang menggunakan kendaraan elektrik maupun konvensional dengan transmisi otomatis penting untuk memahami sistem operasional yang baik dan benar dari kendaraannya.

Dia menjelaskan baik kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) atau Internal Combustion Engine (ICE) pun bisa seperti itu, selama sistemnya otomatis.

Baca Juga:

"Pada kasus ini jelas pengemudi gagal paham terkait sistem operasional yang benar atau terburu-buru dalam bertindak,” kata Sony Susmana kepada ANTARA, Jumat.

Oleh karena itu, dia mengimbau ada sejumlah hal yang harus dipatuhi oleh pengemudi dalam hal keselamatan bersama.

Training Director SDCI Sony Susmana mengatakan pengendara harus mampu mengendalikan emosi saat mengendarai mobil di jalan raya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   emosi  Tips Berkendara  Sony Susmana  taksi listrik 
BERITA EMOSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp