Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pentingnya Restorasi Bakau untuk Pemulihan Lingkungan di Wilayah Pesisir Pantai

Minggu, 05 April 2026 – 17:10 WIB
Ilustrasi hutan mangrove. Foto: KLH

jpnn.com, JAKARTA - PT Andalan Artha Primanusa (ANDALAN) perusahaan jasa pertambangan nasional baru-baru ini mengumumkan komitmen restorasi ekosistem mangrove selama lima tahun ke depan melalui kolaborasi dengan JEJAKIN, perusahaan teknologi iklim berbasis di Indonesia.

Inisiatif ini menjadi langkah konkret ANDALAN dalam memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pemulihan lingkungan pesisir.

ANDALAN memandang restorasi bakau bukan sekadar inisiatif CSR, melainkan bagian integral dari tanggung jawab operasional perusahaan.

Baca Juga:

Pasalnya, Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektar hutan bakau, terluas di dunia, tetapi kehilangan rata-rata puluhan ribu hektar setiap tahunnya akibat konversi lahan dan abrasi.

Oleh karena itu, sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, ANDALAN berkomitmen bisa berkontribusi untuk lingkungan pesisir dan pelestarian bakau.

"Keberlanjutan adalah bagian dari cara kami bertumbuh. Melalui inisiatif ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah bisnis kami juga memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan," ujar Hanny Irawan, Direktur Operasional ANDALAN, Sabtu (4/4).

Baca Juga:

Pendekatan Berbasis Teknologi

Seluruh proses restorasi akan dipantau menggunakan platform Jejakin yang menggabungkan teknologi AI dan sensor lapangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bakau  Hutan Mangrove  pohon mangrove  restorasi mangrove 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp