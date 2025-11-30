Penuh Kehangatan di Joyland Sessions

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama festival musik Joyland Sessions pada Sabtu (29/11) di GBK City Park, Jakarta berlangsung meriah dan penuh kehangatan.

Beragam momen bahagia tercipta di antara ribuan penonton dan para penampil. Dari siang hingga larut malam, Joyland Sessions sukses memberi keseruan tanpa henti.

Joyland Sessions hari pertama dibuka oleh band Jirapah yang naik pentas pada 14.30 WIB, dilanjutkan dengan penampilan grup musik The Cottons.

Dalam panggung kali ini, The Cottons tidak hanya membawakan lagu andalan seperti Harapan Pt. 1, Lentera, dan lainnya. Pasangan Yehezkiel Tambun dan Kaneko Pardede itu juga menjadikan Joyland Sessions sebagai tempat menyampaikan belasungkawa untuk korban bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Mari kita doakan saudara kita di Sumatera yang terdampak banjir. Semoga lekas membaik,” ungkap Kaneko The Cottons di GBK City Park, Jakarta, Sabtu (29/11).

Setelah The Cottons, giliran Bernadya yang bertugas menghibur hadirin Joyland Sessions. Penyanyi berusia 21 tahun itu muncul dengan busana khasnya yang berwarna hitam.

Bernadya yang kini berambut lebih pendek dari biasanya itu membawakan sejumlah hit di Joyland Sessions. Beberapa di antaranya yakni Kini Mereka Tahu, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, hingga Apa Mungkin. Nyanyian massal penonton yang mengikuti suara Bernadya membuat suasana Joyland Sessions tambah menyenangkan.

"Terima kasih Joyland, sampai jumpa lagi," ucap Bernadya menutup aksi panggung di Joyland Sessions.