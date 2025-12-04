Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Penuhi Cairan Tubuh dengan 4 Cara Alami Ini

Kamis, 04 Desember 2025 – 08:32 WIB
Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH memerlukan cairan agar bisa berfungsi dengan normal. Salah satu cara cepat memenuhi cairan tubuh ialah dengan minum air putih.

Namun, terkadang Anda merasa bosan minum air putih setiap hari.

Jangan khawatir. Ada banyak alternatif yang bisa Anda coba agar tubuh Anda tetap terhidrasi selain dengan minum air putih.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makan buah-buahan dengan kandungan air tinggi

Terdapat banyak sekali pilihan buah yang bisa Anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Anda bisa mengonsumsinya secara langsung, dipotong-potong, atau diolah dalam bentuk jus.

2. Minum susu skim

Berdasarkan sebuah studi oleh McMaster University, Kanada, susu skim terbukti lebih efektif dibanding dengan air dalam mengembalikan cairan pada tubuh sehabis berolahraga atau terpapar cuaca panas.

Hal ini dikarenakan susu skim mengandung protein dan elektrolit yang membantu tubuh kembali terhidrasi.

Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi cairan tubuh dan salah satunya ialah dengan minum susu skim.

