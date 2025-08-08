Penuhi Kebutuhan Susu Nasional, Estika Tata Tiara Siap Kembangkan Usaha Sapi Perah

jpnn.com, JAKARTA - PT Estika Tata Tiara Tbk (IDX:BEEF) terus berkomitmen mengembangkan industri perternakan nasional guna mendukung swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur utama BEEF, Imam Subowo mengatakan salah satu bentuk nyata dari dukungan perseroan dengan mendatangkan 250 ekor sapi jenis Friesian Holstein dari Australia pada Oktober 2025 mendatang.

“Sapi perah impor itu akan dipelihara di desa Tumiyan Banyumas. Lokasinya sangat cocok dengan ketinggian 700 MDPL sehingga suhunya sanat ideal,” tutur Imam.

Imam menjelaskan perseroan telah meneken perjanjian kerja sama dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU) Manggala, Banyumas dalam program pengelolaan sapi perah secara mandiri.

“Kami akan belajar mengelola sapi perah dari tim BBPTU Manggala sehingga dapat menghasilkan 20-30 liter susu per hari dengan kualitas terbaik,” terang dia.

Kerja sama ini juga terkait dengan pengelolaan pakan berkualitas melalui ketersedian hijauan pakan, pengolahan pakan dan penggunaan pakan konsentrat berkualitas terjangkau.

“Pengelolaan sapi perah mandiri ini juga akan memanfaatkan teknologi untuk memantau kesehatan dan kualitas susu sapi sehingga sistem kerjanya lebih efisien,” jelas Imam.

Imam menilai lini usaha baru perseroan ini tergolong menjanjikan karena produksi susu segar nasional hanya mampu menyuplai sekitar 20 persen dari kebutuhan bahan baku industri susu.