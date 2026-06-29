Penulis Lagu, Keluh Kesah dari Romanssa

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Jakarta, Romanssa akhirnya merilis EP perdana yang bertitel Penulis Lagu.

Mini album tersebut diluncurkan setelah band beranggotakan Bounty (drum), Joe (gitar), Bonar (gitar), Alex (bass) dan Ochin (vokal) itu mencuri perhatian lewat sejumlah single.

Kini, Romanssa makin menunjukkan eksistensi lewat Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu itu merupakan perwujudan kisah-kisah personel Romanssa, bahkan jauh sebelum terbentuk menjadi sebuah band.

"Ini keluh kesah, soundtrack hidup kami, banyak yang terjadi. Makanya di EP ini beragam tema lagunya," kata Bounty Ramdhan, drummer Romanssa.

"Selain itu misalnya enggak suka lagu 'C4ndu', bisa dengar yang lain," tambah Joe, gitaris Romanssa.

Romanssa menyelesaikan Penulis Lagu dalam waktu yang cukup singkat yakni sekitar 7 bulan. Terbentuk sejak September 2025, Romanssa resmi melepas mini album tersebut pada Juni 2026.

Semua ini terjadi bukan asal cepat, tapi karena persahabatan antarpersonel yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Romanssa itu mungkin secara umur band terbilang baru banget, baru berapa bulan, tapi untuk terbentuk menjadi sebuah band ini butuh five years in the making saja gitu. Jadi kami memang sefrekuensi dan enak untuk tek-tokan dan berkarya," jelas Bounty.