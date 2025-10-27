Close Banner Apps JPNN.com
Penumpang Asal Medan Ditemukan Meninggal di Terminal I Bandara Soetta

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Petugas keamanan Bandara Soetta saat mengevakuasi jenazah di area Terminal 1 bandara. (ANTARA/HO-Polresta Bandara Soetta)

jpnn.com - TANGERANG - Seorang penumpang pesawat ditemukan meninggal dunia di area tunggu Terminal I Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang itu bernama Frans Gibson Pakpahan (47), asal Kota Medan, Sumatera Utara. 

"Kejadian awal diketahui saat anggota Polsubsektor Terminal 1, Bripka Nyoman, melaksanakan patroli di area kedatangan dan menerima informasi dari Avsec mengenai seorang pria yang tertidur di bangku ruang tunggu angkutan sewa khusus," kata Kepala Tim Pamapta Polresta Bandara Soetta Ipda Dicky Sirait di Tangerang, Senin (27/10).

Dia menambahkan bahwa atas penemuan itu, tim pengamanan Bandara Soetta langsung berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.  "Selain itu, tim dari Polresta Bandara Soetta juga turun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)," ungkapnya.

"Tim KKP yang dipimpin dr. Rima Furi sebagai dokter piket memeriksa kondisi yang bersangkutan dan menyatakan meninggal dunia dengan keterangan DOA (Death on Arrival)," ungkapnya.

Dia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan TKP, jenazah langsung dievakuasi oleh petugas ke Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai penanganan lebih lanjut. "Selanjutnya, jenazah dibawa ke Kantor Kesehatan Pelabuhan," ucapnya.

Dicky mengimbau para pengguna jasa penerbangan agar segera menghubungi petugas terkait atau Call Center 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta bila melihat atau mengalami gangguan keamanan maupun kesehatan,

"Kami mengingatkan agar senantiasa berhati-hati dan memeriksa kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan jauh," kata dia. (antara/jpnn)

Seorang penumpang asal Medan ditemukan meninggal dunia di area tunggu Terminal I Bandara Soetta.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

