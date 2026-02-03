Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penumpang KAI Bandara Tembus 598 Ribu Pada Januari 2026

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:25 WIB
Penumpang KAI Bandara Tembus 598 Ribu Pada Januari 2026
PT Railink (KAI Bandara) mencatat sepanjang Januari 2026, total penumpang mencapai 598 ribu orang. Foto: dok PT Railink

jpnn.com, JAKARTA - PT Railink (KAI Bandara) mencatat sepanjang Januari 2026, total penumpang mencapai 598 ribu orang.

Pertumbuhan jumlah penumpang pada Januari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meningkat 1,87 persen.

Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho mengatakan pada Januari 2025 yang sebanyak 587 ribu penumpang. 

“Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan KAI Bandara sebagai moda transportasi yang andal, tepat waktu, dan terintegrasi,” ungkap Porwanto dikutip, Selasa (3/2).

Dia menyampaikan pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas konsistensi peningkatan kualitas layanan perusahaan. 

Ke depan, KAI Bandara akan terus memperkuat layanan melalui peningkatan operasional, digitalisasi layanan, serta integrasi antarmoda guna mendukung mobilitas masyarakat yang makin tinggi.

Di wilayah Medan, layanan KA Srilelawangsa mencatat total penumpang sebanyak 358 ribu orang pada Januari 2026, naik sebesar 0,37 persen dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 357 ribu penumpang. 

Jumlah tersebut berasal dari layanan relasi Medan–Kualanamu sebanyak 137 ribu penumpang dan Medan–Binjai sebanyak 220 ribu penumpang. 

PT Railink (KAI Bandara) mencatat sepanjang Januari 2026, total penumpang mencapai 598 ribu orang.

