Penumpang Kapal yang Lompat ke Laut di Perairan Pulau Tempurung Belum Ditemukan

jpnn.com, MERAK-BAKAUHENI - Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II, yang diduga melompat ke laut saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakaheuni.

Identitas korban diketahui bernama Andreas Lingsing (26), warga Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Korban melompat ke laut pada Minggu (28/2) di sekitaran perairan Pulau Tempurung lintasan penyebrangan Merak-Bakauheni.

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II yang diduga melompat ke laut sudah memasuki hari kelima.

"Pencarian hari kelima tim SAR gabungan melakukan penyisiran di area pencarian seluas 263 mil laut persegi dengan total lintasan mencapai 130 mil laut," ucap Rizky, Senin (3/8).

Selain penyisiran di laut, kata Rizky, pihaknya melakukan pengecekan hasil pemantauan dengan berkoordinasi bersama Kantor SAR Lampung, stasiun VTS Merak, Polair Banten, Lanal Banten, dan ASDP.

"Guna memperoleh informasi terbaru terkait kemungkinan keberadaan korban," ujarnya.

"Akan tetapi, sampai kemarin sore pencarian seluruh pemantauan masih belum menunjukkan tanda-tanda keberadaan korban," imbuh dia. (mcr34/jpnn)



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