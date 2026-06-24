Penumpang KM Gunung Dempo Jatuh di Perairan Roon, Tim SAR Lakukan Pencarian

jpnn.com - MANOKWARI - Seorang penumpang KM Gunung Dempo dilaporkan terjatuh di sekitar perairan Pulau Roon, Selat Numamura, Teluk Cenderawasih, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan operasi penyelamatan untuk mencari korban.

Kepala Basarnas Manokwari Yefri Sabaruddin mengatakan korban bernama Hery Wonda (26) terjatuh dari dek tujuh KM Gunung Dempo yang berlayar dari Wasior menuju Nabire, Selasa (23/6) sekitar pukul 16.37 WIT.

“Informasi mengenai kejadian tersebut, kami terima dari Kepala PT Pelni Cabang Wasior Teluk Wondama Malik Abdul Rais pada hari ini sekitar pukul 15.00 WIT,” ujar Yefri di Manokwari, Rabu (24/6). “Lokasi kejadian berada berjarak sekitar 32,78 kilometer dari Unit Siaga SAR Teluk Wondama atau sekitar dua hingga tiga jam perjalanan menuju titik pencarian,” tambahnya.

Menurut laporan yang diterima, kru KM Gunung Dempo sempat melakukan upaya pencarian dan penyelamatan sesaat setelah korban terjatuh ke laut. Namun, upaya dimaksud dihentikan karena korban tidak ditemukan.

Basarnas Manokwari melalui Tim Rescue Unit Siaga SAR Teluk Wondama langsung bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian, sekaligus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait agar proses dapat berjalan optimal.

Dia menjelaskan tim yang terlibat tidak hanya Unit Siaga SAR Wondama, melainkan Polairud Polres Teluk Wondama, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Wasior, PT Pelni, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Teluk Wondama.

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Tim SAR juga melakukan koordinasi dengan masyarakat dan unsur potensi SAR di Kampung Yopanggar yang merupakan wilayah terdekat dengan lokasi kejadian guna memperluas upaya pencarian terhadap korban.

“Tim menggunakan sejumlah sarana pendukung berupa satu unit rescue carrier, satu unit perahu karet, satu unit sepeda motor, perangkat komunikasi, dan perlengkapan SAR lainnya,” ungkap Malik.