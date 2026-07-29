Penumpang KMP Kirana II Lompat ke Laut, Tim SAR Lakukan Pencarian

jpnn.com - SERANG - Seorang penumpang bernama Andreas Lingsing (26) dilaporkan melompat dari Kapal Motor Penumpang (KMP) Kirana II ke laut di sekitar perairan Pulau Tempurung, Banten, Rabu dini hari.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengonfirmasi bahwa pemuda asal Bandar Lampung itu nekat melompat saat kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni.

Peristiwa nahas itu pertama kali diketahui oleh petugas keamanan KMP Kirana II pada pukul 02.55 WIB. Petugas yang melihat korban melompat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perwira kapal.

Berdasarkan pengecekan rekaman kamera pengawas (CCTV) pada pukul 03.09 WIB, perwira kapal mengonfirmasi tindakan korban yang saat kejadian diketahui mengenakan baju dan celana berwarna hitam.

Laporan ini kemudian diteruskan kepada Vessel Traffic Service (VTS) Merak yang langsung berkoordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan yang mendapatkan informasi kejadian itu langsung melakukan operasi pencarian terhadap pria tersebut.

"Begitu menerima laporan dari VTS Merak pada pukul 04.37 WIB, kami segera mengerahkan Tim Rescue Unit Siaga SAR Merak menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB 01 beserta peralatan SAR yang diperlukan," kata Al Amrad dalam keterangan yang diterima di Serang, Rabu (29/7).

Al Amrad menjelaskan bahwa Tim Rescue Unit Siaga SAR Merak telah diberangkatkan pada pukul 05.00 WIB dan tiba di titik pencarian, yang berjarak sekitar 4,39 mil laut dari pangkalan, pada pukul 05.50 WIB.