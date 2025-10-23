Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penumpang Pesawat di Batam Sembunyikan Sabu-Sabu dalam Perut, Begini Ceritanya

Kamis, 23 Oktober 2025 – 02:45 WIB
Penumpang Pesawat di Batam Sembunyikan Sabu-Sabu dalam Perut, Begini Ceritanya - JPNN.COM
Ilustrasi - penyelundup narkoba ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu 100 gram yang disembunyikan di dalam perut oleh penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim Batam.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Ruslaeni mengatakan pelaku berjumlah satu orang berinisial AL alias Dul.

"Ini modus lama yang kembali marak dilakukan oleh para bandar narkoba, mereka menyelundupkan narkoba di dalam tubuhnya," kata Ruslaeni, Rabu (22/10/2025).

Baca Juga:

Penyelundupan 100 gram sabu-sabu itu berhasil dideteksi oleh petugas pada Jumat (17/10) pagi di Terminal keberangkatan A9 Bandara Hang Nadim Batam.

Pelaku Dul merupakan warga Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dicurigai oleh petugas karena memperlihatkan perilaku yang tidak normal.

Karena kecurigaan itu, petugas lalu menginterogasi pelaku dan mengaku bahwa telah menyimpan sabu-sabu di dalam perutnya.

Baca Juga:

"Petugas lalu membawa pelaku ke RS Bhayangkara untuk dilakukan rontgen di radiologi. Hasilnya menunjukkan ada dua buah kapsul di dalam perutnya," ujar Ruslaeni.

Dua kapsul berisi sabu seberat 100 gram itu dimasukkan melalui anus.

Penumpang pesawat di Batam ditangkap lantaran ketahuan bawa 100 gram narkoba jenis sabu-sabu dalam perut. Begini ceritanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  narkoba  Batam  Polda Kepri  Penyelundupan  penyelundupan narkoba  Narkotika 
BERITA SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp