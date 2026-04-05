Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Penyakit Campak Masih Mengintai, Ratusan Kasus Terdeteksi di Subang, Waspada!

Minggu, 05 April 2026 – 18:00 WIB
Penyakit Campak Masih Mengintai, Ratusan Kasus Terdeteksi di Subang, Waspada! - JPNN.COM
Waspadai penyakit campak yang menyerang anak-anak. Ilustrasi: dok JPNN

jpnn.com, SUBANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang mencatat temuan ratusan kasus campak di wilayah tersebut sepanjang 2025 hingga memasuki triwulan pertama 2026.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Subang Indriati Oetama menyampaikan campak merupakan penyakit menular yang hingga kini masih ditemukan setiap tahun dan belum sepenuhnya hilang.

Campak merupakan penyakit akut menular yang disebabkan oleh virus, biasanya menyerang anak-anak dengan derajat ringan sampai sedang. Penularan penyakit campak adalah dari orang ke orang melalui droplet atau dapat pula melalui air borne.

Penyakit ini disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus Morbillivirus dari keluarga Paramyxoviridae.

"Jadi campak ini bukan penyakit yang sudah hilang. Setiap tahun selalu ada kasus, dan ini perlu menjadi kewaspadaan bersama," katanya dalam keterangannya di Subang, Minggu.

Ia mengungkapkan sejak pertengahan tahun 2025 hingga Maret 2026, kasus campak di wilayah Subang masih terus ditemukan.

Tercatat sebanyak 146 kasus suspek, dengan 55 di antaranya telah menjalani pemeriksaan laboratorium, dan 33 kasus dinyatakan positif.

Menurut dia, jika dalam satu wilayah ditemukan lebih dari lima kasus suspek, kondisi tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa yang memerlukan penanganan serius.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang mencatat temuan ratusan kasus campak di wilayah tersebut sepanjang 2025 hingga memasuki triwulan pertama 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus campak  kasus campak Subang  campak  Subang  Jawa Barat 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp