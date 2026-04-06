Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Penyaluran Pinjol Tembus Rp100,69 Triliun, Naik 25,75 Persen

Senin, 06 April 2026 – 21:04 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan akumulasi penyaluran pembiayaan industri pinjaman daring (fintech) menembus angka Rp100,69 triliun per Februari 2026.

Realisasi tersebut menandai kenaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp80,07 triliun.

Secara tahunan, laju pertumbuhan industri pinjaman daring ini tercatat mencapai kisaran 25,75 persen.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang pesat, regulator memberikan catatan khusus terkait aspek permodalan. 

Sebagian kecil dari total penyelenggara di industri ini masih berjuang untuk memenuhi standar ekuitas minimum yang telah ditetapkan senilai Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengungkapkan rincian jumlah perusahaan yang masih terganjal aturan modal tersebut dari total pemain yang ada.

“10 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK di Jakarta, Senin (6/4).

Merespons kendala tersebut, OJK memastikan perusahaan terkait telah menunjukkan komitmen untuk berbenah melalui penyampaian rencana aksi. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

OJK  pinjol  pinjaman daring  fintech 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp