JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penyaluran THR PNS, PPPK, dan P3K PW Belum Mencapai 50%

Kamis, 12 Maret 2026 – 07:09 WIB
Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 10 Maret 2026 telah mencapai Rp24,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, jumlah tersebut setara dengan 45 persen alokasi dana THR ASN 2026.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

“THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun per 10 Maret (2026),” ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3).

Penyaluran THR 2026 ditargetkan menjangkau sekitar 6 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pegawai.

Penyaluran THR diharapkan dapat rampung sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Kita (Kemenkeu) mendorong seluruh kementerian/lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah agar segera menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai dan ASN TNI Polri di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Penyaluran THR 2026 untuk ASN yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW belum mencapai 50 persen.

