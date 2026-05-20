Penyanyi Virtual Lokal Melz Nugra Debut Lewat Single Cita Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Industri musik Indonesia kedatangan warna baru dengan debut penyanyi virtual berbasis kecerdasan buatan, Melz Nugra, yang resmi merilis single perdana berjudul Cita Cinta.

Lagu bernuansa pop R&B tersebut telah dirilis di berbagai platform musik digital dan menjadi langkah awal hadirnya konsep penyanyi virtual lokal di industri musik Tanah Air.

Cita Cinta ditulis oleh Mambang Yazid dan diaransemen oleh Aji Surya. Lagu ini mengangkat tema percintaan dengan lirik sederhana yang ringan dan mudah diterima oleh pendengar musik populer masa kini.

Secara musikal, lagu tersebut menghadirkan sentuhan beat santai dengan aransemen modern yang memadukan unsur pop dan rhythm and blues.

Karakter vokal Melz Nugra yang lembut membuat Cita Cinta terdengar easy listening dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Melz Nugra, atau Melz Nugraha, bukanlah penyanyi konvensional. Karakter ini merupakan penyanyi virtual berbasis AI yang diciptakan oleh Mambang Yazid sebagai medium kreatif untuk menyalurkan karya musiknya.

Secara visual, Melz Nugra digambarkan sebagai perempuan muda dengan wajah khas Indonesia. Konsep tersebut dihadirkan untuk memperkuat identitas lokal di tengah berkembangnya tren penyanyi virtual di berbagai negara.

Fenomena penyanyi AI sebelumnya telah berkembang di pasar internasional, termasuk di Amerika Serikat dengan kemunculan penyanyi virtual seperti Xania Monet.