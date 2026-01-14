Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Penyataan 2 Bintang Persija, Semua Jakmania Harus Tahu

Rabu, 14 Januari 2026 – 08:44 WIB
Penyataan 2 Bintang Persija, Semua Jakmania Harus Tahu - JPNN.COM
Persija. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA - Dua bintang Persija Emaxwell Souza dan Jordi Amat menyatakan timnya adalah pasukan yang kuat, bukan kumpulan pemain yang patah semangat setelah menderita kekalahan.

Jord Amat menuturkan, Persija menatap ujian selanjutnya dengan kepala tegap dan semangat membara untuk kembali ke jalur kemenangan.

Bek Timnas Indonesia itu pun menegaskan bahwa perjuangan timnya di laga kontra Persib (11/1) patut diapresiasi meski hasil tidak berpihak.

Baca Juga:

Menurutnya, seluruh pemain menjawab tantangan pertandingan besar tersebut dengan totalitas.

“Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami. Kami memberikan segalanya di laga itu, bertanding dengan sepenuh hati, dan pantas mendapatkan lebih,” ujar Jordi.

Dia menilai permainan Persija menunjukkan perkembangan yang nyata sejak awal musim, baik dari sisi mental maupun aspek teknis.

Baca Juga:

Meski harus bermain di bawah tekanan tinggi, Persija tetap berani tampil progresif dan menyerang. Sekalipun kalah jumlah pemain sejak menit ke-54, Macan Kemayoran tetap mendominasi permainan.

“Tim ini terus berkembang dan kami akan kembali lebih kuat. Terima kasih atas dukungan kalian, Jakmania,” tuturnya.

Lihat jadwal Persija di pekan ke-18 Super League, dan cek klasemen setelah setengah musim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Jakmania  Super League  klasemen Super League  Jordi Amat  Maxwell 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp