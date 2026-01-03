Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Penyebab Ibu-2 Anak Tewas di Tanjung Priok Masih Misteri

Sabtu, 03 Januari 2026 – 04:00 WIB
Penyebab Ibu-2 Anak Tewas di Tanjung Priok Masih Misteri
Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Seorang ibu dan dua anaknya ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 5 Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat pagi.

Polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga orang tersebut.

“Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kami sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar, Jumat.

Terkait dugaan keracunan yang menjadi pemicu satu keluarga ini tewas, penyidik belum dapat memastikan hal tersebut. 

“Ini masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.

Ketiga korban ditemukan di sebuah rumah kontrakan dalam kondisi meninggal dan hasil penanganan awal di lokasi kejadian ketiga korban tewas dalam kondisi mulut berbusa dan ada ruam merah.

“Kami masih melakukan olah TKP hingga malam ini. Ada beberapa barang yang kami amankan untuk selanjutnya kami lakukan penelitian bersama laboratorium forensik,” kata Onkoseno.

Sementara untuk beberapa barang-barang yang ada di dalam kontrakan tersebut, seperti botol, seprai dan baju, sedang dilakukan pemeriksaan.

Seorang ibu dan dua anaknya ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 5 Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

