Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Penyebab Kebakaran Rumah Anisa Rahma Berawal dari Lilin untuk Usir Lalat

Senin, 15 Juni 2026 – 14:51 WIB
Penyebab Kebakaran Rumah Anisa Rahma Berawal dari Lilin untuk Usir Lalat - JPNN.COM
Anisa Rahman. Foto: Dokumentasi Anisa Rahman

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Anisa Rahma dan Anadito Dwis mengungkapkan penyebab kebakaran rumah mereka di Bandung, beberapa waktu lalu.

Anisa Rahma mengungkapkan kebakaran tersebut bermula dari sebuah lilin yang digunakan sang ibunda untuk mengusir lalat pada malam hari itu.

Namun, pada malam itu dia menduga sang ibunda lupa mematikan lilin tersebut dan ketiduran.

Baca Juga:

"Jadi, awalnya Mamaku pasang lilin untuk ngusir lalat malam-malam. Pada saat itu mungkin capek atau apa, Mama akhirnya ketiduran dan lupa begitu kalau lilin masih nyala. Akhirnya di jam setengah tiga itu pas lagi lelap-lelapnya, benar-benar kami semua pada kondisinya tidur, tiba-tiba Mama sendiri yang terbangun begitu," ujar Anisa Rahma di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Begitu sang ibunda terbangung dan membuka pintu, dia melihat kobaran api sudah membesar, bahkan mencapai ke atap, hordeng, dan meja makan.

"Seluruh ruang makanlah, sudah full api," timpal Anandito Dwis.

Baca Juga:

Dia mengatakan saat dirinya turun ke bawah setelah dibangunkan, kondisi ruang makan sudah dipenuhi api, sehingga sulit untuk menyelamatkan barang-barang di dalam rumah.

"Pada saat saya dibangunin jam setengah tiga turun ke bawah, sudah enggak banyak yang bisa saya lakukan," kata Anandito.

Pasangan Anisa Rahma dan Anadito Dwis mengungkapkan penyebab kebakaran rumah mereka di Bandung, beberapa waktu lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anisa Rahma  rumah anisa rahma kebakaran  Anadito Dwis  kebakaran 
BERITA ANISA RAHMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp