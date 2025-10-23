Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penyebab Kematian PNS Imigrasi Anambas Terungkap, Ternyata Korban Pembunuhan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 22:11 WIB
Penyebab Kematian PNS Imigrasi Anambas Terungkap, Ternyata Korban Pembunuhan - JPNN.COM
Polisi mengungkap penyebab kematian Harsyad, 52, PNS di Kantor Imigrasi yang jasadnya ditemukan di pinggir Jalan M.H Thamrin, adalah korban pembunuhan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, ANAMBAS - Polisi mengungkap penyebab kematian Harsyad, 52, PNS di Kantor Imigrasi yang jenazahanya ditemukan tergeletak di pinggir Jalan M.H Thamrin, adalah korban pembunuhan.

Kapolres Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka dikonfirmasi di Batam, Kamis, terungkapnya pembunuhan korban berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan Biddokes Polda Kepulauan Riau.

“Hasil forensik bersesuaian dengan mengakibatkan korban meninggal karena kekerasan benda tumpul di daerah leher yang mematahkan tulang rawan gondok mengakibatkan mati lemas,” kata Gusti.

Baca Juga:

Pelaku berinisial ASPM berusia 20 tahun, pekerjaan swasta, sudah mengenal korban selama kurang lebih 3 bulan. Keduanya kerap berinteraksi terkait persoalan pekerjaan.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi Jumat (17/10) dini hari, saat itu korban dan pelaku bertemu pukul 02.05 WIB menuju sebuah kebun disebut milik korban.

“Di lokasi kejadian sempat terjadi interaksi pribadi antara korban dan pelaku. Sebelum akhirnya terjadi perselisihan dan berujung pada tindakan kekerasan,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Gusti, pelaku secara spontan melakukan tindakan kekerasan kepada korban karena ada iming-iming akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Karena tidak ditepati, akhirnya pelaku emosi sehingga terjadi tindak kekerasan tersebut.

Pelaku memukul kepala korban lalu memiting lehernya.

Polisi mengungkap penyebab kematian Harsyad, 52, PNS di Kantor Imigrasi yang jasadnya ditemukan di pinggir Jalan M.H Thamrin, adalah korban pembunuhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban pembunuhan  Kasus Pembunuhan  kematian PNS Imigrasi  Anambas 
BERITA KORBAN PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp