Penyebab Pikap Bermuatan Pipa PVC Ludes Terbakar di Tol Ngawi

jpnn.com, NGAWI - Satu unit mobil pikap terbakar terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 558+900 A, wilayah Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Sabtu (13/9) sekitar pukul 15.00 WIB.

Mobil pikap yang mengangkut pipa PVC dan lem habis dilalap si jago merah. Api menghanguskan bodi mobil beserta seluruh muatannya.

Meski demikian, sopir Atep Jaka, 21, warga Bandung, dan penumpangnya Hepi Komarudin, 48, asal Tasikmalaya, berhasil keluar dengan selamat. Keduanya sempat mencoba menurunkan barang angkutan, tetapi kobaran api cepat membesar.

“Kami lihat asap dari kaca spion, lalu segera berhenti. Tidak lama kemudian api langsung menyambar. Diduga karena korsleting listrik. Kami panik dan berusaha menyelamatkan muatan, tetapi sudah tidak bisa,” kata Hepi saat dimintai keterangan.

Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi.

Proses pemadaman berlangsung sekitar setengah jam hingga api benar-benar padam. Seluruh barang, termasuk sekitar satu ton pipa PVC, hangus terbakar.

Petugas Damkar Ngawi Heri Kuncoro menjelaskan saat tim tiba api sudah berkobar hebat.

“Begitu menerima laporan dari pihak tol, kami langsung menuju lokasi. Kondisi api sudah besar dan butuh waktu 30 menit untuk dipadamkan. Untungnya tidak ada korban jiwa,” ujarnya.