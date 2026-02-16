Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Penyebab PSBS Biak Gagal Menang Lawan Persita Tangerang, Penalti Mengubah Segalanya

Senin, 16 Februari 2026 – 21:03 WIB
Penyebab PSBS Biak Gagal Menang Lawan Persita Tangerang, Penalti Mengubah Segalanya
Pemain PSBS Biak, Pablo Andrade saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Persita Tangerang di Indomilk Arena, Senin (16/2). Foto: Dokumentasi Persita Tangerang

jpnn.com - PSBS Biak gagal membawa pulang poin penuh saat melawan Persita Tangerang pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Bertandang ke Indomilk Arena, Tangerang, Senin (16/2) Kadu dan kolega menyerah dengan skor 1-2.

Pada pertandingan ini, PSBS Biak sempat unggul lebih dahulu lewat gol Ruyery Blanco pada menit ke-45.

Namun, keunggulan juara Liga 2 musim 2023/24 itu tak mampu dipertahankan hingga akhir laga.

Persita Tangerang berhasil membalikkan keadaan melalui gol Rayco Rodriguez pada menit ke-68 dan Ahmad Nur Hardianto dua menit berselang.

Pelatih PSBS Biak Kahudi Wahyu menyesalkan hilangnya fokus anak asuhnya pada momen krusial pertandingan.

Momentum tim asal kota Karang Panas itu mulai berubah setelah wasit Naufal Adya Fairuski memberikan hadiah tendangan penalti kepada Persita pada menit ke-68.

Eber Bessa yang menjadi algojo sejatinya gagal mengeksekusi penalti. Namun, bola muntah berhasil dimanfaatkan Rayco Rodriguez untuk mencetak gol.

Pelatih PSBS Biak, Kahudi Wahyu ungkap alasan tim asuhannya gagal raih kemenangan melawan Persita Tangerang, Senin (16/2)

TAGS   PSBS  Persita  PSBS Biak  Super League  Persita Vs PSBS 
