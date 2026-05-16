JPNN.com - Kriminal

Penyekap Wanita Asal Nunukan di Makassar Tertangkap, Kakinya Ditembak

Senin, 18 Mei 2026 – 02:02 WIB
Pelaku penyekapan disertai pemerkosaan korban wanita asal Kaltara inisial FR (tengah) meringis kesakitan usai kakinya ditembak saat hendak kabur sesaat tiba di RS Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)

jpnn.com - Polisi menembaki kaki IS (30) pelaku pemerkosaan dan penyekapan wanita inisial WA (21) asal Kalimantan Utara di Makassar, saat penangkapan pada Sabtu malam (16/5).

Pelaku penyekapan itu ditembak lantaran melarikan diri saat tiba di Makassar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

"Karena memang ada tindakan melawan pada saat pas tiba ke Makassar, maka dilakukan tindakan melumpuhkan kepada si pelaku ini," kata Kapolestabes Makassar Kombes Arya Perdana di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026).

Pelaku tertangkap setelah sebelumnya melarikan diri seusai melakukan aksi bejatnya menyetubuhi korban serta menyekap Mbak WA selama tiga hari sejak Jumat (8/5), di Perumahan elit Jalan Metro Tanjung Bunga, kawasan Barombong, Makassar.

Awalnya pelaku diperkirakan melarikan diri ke Sumatra, namun belakangan diketahui IS kabur menuju Surabaya menumpangi kapal laut.

Tim gabungan Polrestabes Surabaya dan Polres KP3 Tanjung Perak serta tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya membekuknya.

"Saat pelaku ini sudah turun dari kapal, ditangkap (tim gabungan) lalu dibawa lah ke Makassar malam tadi," ujar mantan Kapolres Metro Depok itu.

Sesaat sampai di Kota Makassar, pelaku berusaha melawan dan hendak kabur, sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan kakinya dengan peluru timah panas.

