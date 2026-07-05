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JPNN.com - Nasional - Hukum

Penyekapan dan Penganiayaan Wanita oleh Oknum Polisi di Jateng Harus Diusut Tuntas

Minggu, 05 Juli 2026 – 08:03 WIB
Penyekapan dan Penganiayaan Wanita oleh Oknum Polisi di Jateng Harus Diusut Tuntas - JPNN.COM
Ilustrasi - Penyekapan. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial M (30), di Jawa Tengah yang melibatkan oknum polisi.

Abdullah mengecam dugaan penyekapan dan penganiayaan tersebut. Dia menyesalkan terduga pelaku merupakan oknum polisi yang disebut sebagai suami siri korban, karena dinilai mencoreng nama baik institusi kepolisian.

"Proses hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan. Jika terbukti bersalah, pelaku wajib dihukum seberat-beratnya," kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

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Kasus yang menimpa M menambah daftar dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan kasus penyekapan terhadap YTR di Bandung.

Abdullah mengatakan berdasarkan informasi yang beredar, M diduga disekap sejak 2023, mengalami penganiayaan, bahkan dipaksa mengonsumsi narkotika.

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Karena itu, dia meminta negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk menjamin biaya pengobatan dan proses pemulihannya.

Selain itu, karena perkara tersebut diduga melibatkan aparat penegak hukum, Abdullah mendesak Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LPSK memberikan perlindungan maksimal kepada korban beserta keluarganya.

Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan seorang wanita di Jawa Tengah yang melibatkan oknum polisi harus diusut tuntas, termasuk soal narkoba.

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TAGS   oknum polisi  penyekapan  penganiayaan  Wanita  Jateng  Polda Jateng  Abdullah 
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